Донецк, 12 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка был обстрелян вооружёнными формированиями бандеровцев из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 12 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 15:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ясиноватую в ДНР из РСЗО БМ-21 «Град».