Тбилиси, 12 декабря, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе не видит ничего плохого, если между Россией и Грузией возобновятся прямые авиарейсы. Об этом он заявил 12 декабря журналистам.

Tbilisi. gov. ge Каха Каладзе

Градоначальник прокомментировал заявление главы четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Дениса Гончара, что Москва может отменить запрет на рейсы в Грузию, а также упростить визовый режим с этой страной.

«Въезжают граждане не только России, но и из Белоруссии. Самое главное и важное то, что в России проживает до 1 млн наших граждан», — сказал Каладзе.

Напомним, прямые рейсы между Грузией и Россией запрещены с июля 2019 года. Это стало ответом Москвы на русофобские акции в Тбилиси и других регионах республики.