Глава «Грузинской мечты» поддержал возобновление прямых авиарейсов с РФ
Мэр Тбилиси отреагировал на сообщение о возможном возобновлении прямых авиарейсов между Грузией и РФ
Тбилиси, 12 декабря, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе не видит ничего плохого, если между Россией и Грузией возобновятся прямые авиарейсы. Об этом он заявил 12 декабря журналистам.
Градоначальник прокомментировал заявление главы четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Дениса Гончара, что Москва может отменить запрет на рейсы в Грузию, а также упростить визовый режим с этой страной.
«Въезжают граждане не только России, но и из Белоруссии. Самое главное и важное то, что в России проживает до 1 млн наших граждан», — сказал Каладзе.
Напомним, прямые рейсы между Грузией и Россией запрещены с июля 2019 года. Это стало ответом Москвы на русофобские акции в Тбилиси и других регионах республики.