Афины , 12 декабря, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Об окровавленной посылке, доставленной в украинское посольство в Греции, заявил 12 декабря пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, сообщает «Политика страны».

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Он отметил, что окровавленный пакет был доставлен в украинское посольство утром 12 декабря. При этом «адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах», а именно — автосалон Tesla в немецком городе Зиндельфингене.

По словам Николенко, это уже 33-й случай из разряда угроз. Он уточнил, что угрозы в адрес украинских представителей зафиксированы в 17 странах, количество окровавленных пакетов достигло 28.