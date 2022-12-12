Брюссель, 12 декабря, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Расследование фактов коррупции в отношении депутатов Европарламента вызывает серьёзную тревогу. Об этом 12 декабря по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел журналистам заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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«Я не судья, юридический процесс продолжается. Сообщения об этом вызывают глубокую озабоченность, особенно у меня, как у бывшего председателя Европарламента», ― цитирует ТАСС верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

При этом он подчеркнул, что сотрудники внешнеполитической службы ЕС и миссий ЕС за рубежом «к этому делу не имеют никакого отношения».

Боррель добавил, что расследование ещё продолжается, поэтому он не может комментировать факты, но обвинения в коррупции «очень серьёзные».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в рамках расследования дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре были арестованы бывший евродепутат Пьер-Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини. У одного из них обнаружили €500 тысяч наличными, задержания состоялись после обысков. По версии следствия, представители Европарламента получали деньги и дорогие подарки взамен на обещания влиять на политические решения.

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Кроме того, из-за обвинений в коррупции была отстранена от должности заместитель руководителя Европарламента Ева Кайли. Ранее её исключили из греческой партии ПАСОК — «Движение перемен». 11 декабря Agence France-Presse, ссылаясь на источник в суде, сообщило об аресте в Бельгии замглавы Европарламента.