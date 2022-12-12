Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Единовременная выплата размером в 10 тысяч рублей будет произведена на петербургских детей, один из родителей которых участвует или участвовал в специальной военной операции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Соответствующее поручение дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства городским комитетам по соцполитике и финансам. Эти ведомства должны подготовить постановление городского правительства о единовременной выплате.

«Выплаты должны быть произведены до 28 декабря», — отметил губернатор.

Поручение дано по итогам «прямой линии» губернатора с горожанами, которая состоялась 10 декабря.