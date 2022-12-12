Пекин, 12 декабря, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Успешный вывод на околоземную орбиту двух экспериментальных спутников Shiyan-20 осуществил 12 декабря Китай. Об этом 12 декабря сообщает агентство Синьхуа.

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Отмечается, что указанные космические аппараты были запущены на ракете-носителе Long March-4С («Чанчжэн-4-си») с космодрома Цзюцюань, который находится в северо-западной китайской провинции Ганьсу.

При этом известно, что спутники Shiyan предназначаются для проведения научных экспериментов, осуществления мониторинга окружающей среды и испытания новых технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря американский космический корабль Orion успешно завершил полёт на орбиту Луны и приводнился в водах Тихого океана у побережья Калифорнии.