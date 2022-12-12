Москва, 12 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду публично говорит, что не считает нужным выходить из Содружества Независимых Государств (СНГ), но не посещает мероприятия в рамках СНГ. Об этом 12 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

European People's Party Майя Санду

Он ответил на вопрос, ожидается ли визит молдавского президента на неформальную встречу лидеров стран, входящих в Содружество, в Санкт-Петербурге.

«Сама Санду недавно высказывалась на этот счёт, что, исходя из прагматичных соображений, Молдавия предпочитает не выходить из целого ряда соглашений в рамках СНГ», — отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, Санду стала президентом в декабре 2020 года. С тех пор она не посетила ни одного мероприятия СНГ. В ноябре 2021 года вместо неё в заседании глав стран Содружества удалённо приняла участие премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.