Брюссель, 12 декабря, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Прийти к соглашению по девятому пакету антироссийских санкций главы МИД стран ЕС не смогли на встрече 12 декабря. Информацию об этом распространил Комитет постоянных представителей ЕС.

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Дальнейшее обсуждение вопроса девятого пакета санкций запланировано на 20:00 мск. Это произойдёт уже после окончания встречи глав МИД стран ЕС.

Ранее ситуацию с девятым пакетом антироссийских санкций комментировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель: по его словам, единства страны Евросоюза по этой теме пока не достигли.