Москва, 12 декабря, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Клуб молодых предпринимателей «Росмолодёжь. Бизнес» организовал в 2022 году проведение порядка 120 просветительских мероприятий в 38 регионах России. Организаторы встреч стремились поделиться с начинающими российскими бизнесменами накопленными знаниями и практиками в области запуска и ведения собственного дела. Сессии посетили более четырех тысяч участников по всей России.

rosmolbizclub.ru Клуб молодых предпринимателей

Экспертами площадок выступали профессионалы своей области — опытные предприниматели и специалисты из мира бизнеса. В рамках встреч дискуссионного клуба, а также в формате open door (выступления спикера перед резидентами клуба о бизнесе и жизни) они рассказывали о том, как общественные объединения помогают развивать свое дело, какой ресурс наиболее ценный для любого предпринимателя, а также о том, где брать идеи, вдохновение и поддержку.

Разговорные форматы встреч дополнялись кейс-разборами — публичными презентациями личных деловых проектов членами клуба. Приглашенные спикеры проводили их профессиональный разбор и давали практические рекомендации по дальнейшему развитию. В рамках нетворкинг-сессий бизнесмены имели возможность обзавестись новыми партнёрскими связями для развития и масштабирования своего дела.

«За прошедшие шесть месяцев команда Клуба молодых предпринимателей проделала большую работу — встречи клуба проходили по всей России: от Калининграда до Владивостока, — рассказал об итогах проекта руководитель трека «Росмолодёжь. Бизнес» Алексей Рвачёв. — Для участия в сессиях в качестве спикеров мы приглашали ведущих предпринимателей страны, которые бы могли поделиться практическими знаниями, дать экспертный комментарий. Мы стремились оказать реальную помощь, способствовать установлению на встречах необходимых деловых связей. Главное для нас — дать возможность молодым талантливым предпринимателям развивать свои личные проекты и поддержать в трудную минуту».

Одним из заключительных событий стало мероприятие «Шоу провальных историй». Оно привлекло более 350 членов клуба как в онлайн-, так и офлайн-формате. В рамках неформального ток-шоу эксперты рассказали об ошибках создания своего дела и проиллюстрировали их примерами собственных бизнес-неудач. Участники встреч высоко оценили профессионализм приглашённых экспертов, а также инициативу клуба молодых предпринимателей «Росмолодёжь. Бизнес».

Участниками клуба молодых предпринимателей «Росмолодёжь. Бизнес» могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории страны (владельцы ООО (не менее 30% долевого участия), индивидуальные предприниматели и самозанятые).

Клуб молодых предпринимателей — это один из инструментов поддержки начинающих бизнесменов в рамках всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства трека «Росмолодёжь. Бизнес» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Чтобы стать членом клуба, необходимо зарегистрироваться на платформе АИС «Молодёжь России». Участие в клубе бесплатное.