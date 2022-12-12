Киев, 12 декабря, 2022, 15:05 — ИА Регнум. На данный момент в трёх захваченных режимом Киева областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Об этом 12 декабря сообщает прокиевское издание «Страна. ua» в своём телеграм-канале.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Тревога!

Уточняется, что воздушная тревога объявлена на территории Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областей Украины, а также на временно оккупированных боевиками ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали об инициативе главы киевского режима Владимира Зеленского провести глобальный саммит мира.