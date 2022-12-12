Токио, 12 декабря, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Японский певец и композитор Итиро Мидзуки (полное имя — Тосио Хаякава) ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом 12 декабря сообщает информационное агентство Kyodo.

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Отмечается, что композитор скончался на прошлой неделе (6 декабря) в одной из больниц города Токио после продолжительной борьбы с раком легких. За свою карьеру Итиро Мидзуки исполнил более 5000 различных песен к мультфильмам, приключенческим телесериалам и компьютерным играм.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 49-м году жизни скончался актер Сергей Зыгмантович, снимавшийся в детективном сериале «Каменская», основанном на романах писательницы Александры Марининой.