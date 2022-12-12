Москва, 12 декабря, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Кремле не назвали возможную дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами 12 декабря пообещал «сориентировать» по срокам проведения этого мероприятия.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мы ещё будем вас ориентировать», ― сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что оглашение послания главы государства Федеральному собранию планируется до конца 2022 года.

В начале декабря Песков сообщил, что точной даты оглашения послания пока нет, но пообещал проинформировать, когда о ней станет известно. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что формат мероприятия зависит от графика Путина.