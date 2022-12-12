Москва, 12 декабря, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Ядерную доктрину России менять в срочном порядке не планируется. Её положения постоянно анализируются в соответствии со складывающейся обстановкой в мире, в сопоставлении с положениями, принятыми в США. Об этом заявил 12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о возможности корректировки ядерной доктрины РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Постоянно идет мыслительный процесс, идет сопоставление доктринальных установок, на экспертном уровне это постоянно анализируется, в том числе с учетом того, как развивается общая ситуация», — заявил Песков.

Он также отметил, что о «каких-то быстрых действиях» в плане возможной корректировки ядерной доктрины России речь не идет.

Напомним, в январе 2022 года о том, что ядерная доктрина России позволяет решать самые разные задачи и в силу этого необходимости в её пересмотре нет, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.