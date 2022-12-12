Москва, 12 декабря, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Администрации президента России неизвестно о том, что США подталкивали Киев к проведению мирных переговоров. Об этом 12 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нам неизвестно о том, чтобы США как-то поощряли [главу киевского режима Владимира] Зеленского к мирным переговорам», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля указал, что Вашингтон не посылал Москве запросов для проведения переговоров президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России в настоящее время не комментирует возможность принятия законопроекта о снижении возраста для голосования