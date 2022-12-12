Москва, 12 декабря, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается установить право организаций на инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) вне зависимости от наличия соответствующих региональных законов, подготовлен и направлен на отзыв в правительство РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

По его словам, сегодня организации могут воспользоваться правом на инвестиционный налоговый вычет, только если в регионе принят соответствующий закон.

«Такой подход несправедлив и нарушает принцип равенства перед законом. Фракция «Справедливая Россия — За правду» разработала поправки в Налоговый кодекс о расширении механизма ИНВ. Согласно нашему законопроекту, организации вправе прибегать к ИНВ и уменьшать суммы отчислений как в региональный, так и в федеральный бюджет независимо от наличия либо отсутствия региональных законов», — сказал Миронов.

Парламентарий напомнил, что механизм инвестиционного налогового вычета действует с 2018 года и он позволяет уменьшать сумму налога на прибыль на величину расходов, направленных на приобретение или модернизацию основного имущества организации, на создание объектов инфраструктуры, проведение НИОКР.

«Этот инструмент хорошо себя зарекомендовал, он востребован бизнесом, и его расширение особенно актуально сегодня, в условиях санкций и необходимости импортозамещения. В случае принятия нашего законопроекта бизнес сможет пользоваться льготой вне зависимости от законодательной воли субъектов РФ», — заключил Миронов.