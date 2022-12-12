Москва, 12 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Администрация президента России в настоящее время не комментирует возможность принятия законопроекта о снижении возраста для голосования. Об этом 12 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это новая новелла, поэтому какой-то позиции по этому вопросу у нас нет», — сказал он в ответ на вопрос о том, считают ли в Кремле уместным законопроект о снижении возраста для голосования в России с 18 до 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что к президенту России Владимиру Путину не обращался в связи с обострением ситуации в Косово его сербский коллега Александр Вучич.