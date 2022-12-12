Москва, 12 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Благотворительный фонд «РЭЙ» проводит онлайн-акцию «Время творить чудеса!», в ходе которой каждый сможет «стать настоящим Дедом Мурррозом и исполнить желания бездомных животных». На сайте пользователи смогут выбрать, кому из обитателей приютов Москвы и Подмосковья они хотят подарить подарок, а в благодарность получить самые добрые и искренние пожелания от животных на новый, 2023 год.

Благотворительный фонд «РЭЙ»

Для каждого подопечного фонда «РЭЙ» можно осуществить и самое заветное желание — стать его любящим хозяином и забрать домой, для этого нужно просто написать на почту фонда info@rayfund.ru.

«Этот год стал непростым не только для людей, но и для собак и кошек в приютах, — рассказала директор фонда «РЭЙ» Екатерина Панова. — Увеличилось и без того огромное число брошенных животных, а количество желающих завести себе питомца, наоборот, сократилось. Цель нашей акции — привлечь внимание людей к животным, у которых ещё нет хозяина, а также оказать поддержку приютам. Наступающий год по китайскому календарю считается годом Кролика или Кота, и мы уверены, что если исполнить желание символа года, то 2023-й обязательно принесет удачу!»

Онлайн-акция «Время творить чудеса!» продлится до 15 января 2023 года, все собранные средства будут направлены на закупку кормов, ветеринарных препаратов и других необходимых вещей для животных из приютов.