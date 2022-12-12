Москва, 12 декабря, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в интервью РИА Новости 12 декабря сообщила, что в столице на неделе ожидается температура выше нормы, а также обилие осадков различной фазы интенсивности.

Maxpark.com Термометр

«У нас всю неделю погоду будет определять атлантический циклон, а это значит, погода будет облачная, с осадками различной фазы и интенсивности. Сегодня преимущественно осадки в виде дождя, в ночь на вторник они будут смешанной фазы, то есть к дождю будет примешиваться мокрый снег, завтра днем в чистом виде будет снег», — рассказала Татьяна Позднякова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильном похолодании в Московском регионе.