Москва, 12 декабря, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Москва вскоре примет решение, каким образом ответить на введение Западом потолка цен на российскую нефть, но вопрос ещё находится на стадии обсуждения. Об этом 12 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент также сказал, что есть ещё некоторые аспекты, которые обсуждаются», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, обсуждение планируется закончить в ближайшие дни. Принятое решение будет оформлено в виде указа президента России.

Напомним, страны Запада договорились ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря. Они установили его на уроне $60 за баррель.