Москва, 12 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона пока не запланирован. Об этом 12 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон

По словам пресс-секретаря российского лидера, «в планах такого разговора нет». Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что никаких инициатив с французской стороны не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле не слышали об инициативе главы киевского режима Владимира Зеленского провести глобальный саммит мира.