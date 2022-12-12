Москва, 12 декабря, 2022, 14:47 — ИА Регнум. До Нового года большая пресс-конференция президента России Владимира Путина не состоится. Об этом 12 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом он добавил, что в Кремле рассчитывают, что глава государства «всё-таки найдёт возможность пообщаться» с журналистами, как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных визитов.

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Напомним, большая пресс-конференция — традиционная ежегодная встреча главы государства с российскими и иностранными журналистами. Первое подобное мероприятие состоялось 18 июля 2001 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин провёл 17-ю по счёту большую пресс-конференцию. В отличие от 2020 года, когда журналисты находились в пресс-центре, а президент — в своей резиденции в Ново-Огарёве, эта встреча с прессой состоялась в очном формате. Аккредитацию на мероприятие получили чуть более 500 журналистов и фотографов.

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