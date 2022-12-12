Москва, 12 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Кремле объяснили якобы отмену встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным. На самом деле, в планах главы России не было этой встречи, так что и об отмене её говорить не приходится. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков якобы отказ Моди от встречи из-за позиции по Украине.

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«До конца года никаких встреч и не планировалось. И никто ни от чего не отказывался, потому что и не было [ничего] запланировано», — заявил Песков.

Вопрос о дальнейших встречах Путина и Моди будет решаться при составлении графика на следующий год, отметил пресс-секретарь.

Ранее о якобы отмене личной встречи Путина и Моди, которая традиционно проходит в конце года, сообщило американское агентство Bloomberg. По словам источника издания, отношения Индии и России остаются прочными, однако Индии невыгодно «трубить о дружбе» с Москвой.