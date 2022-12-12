Москва, 12 декабря, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В США действительно сложились предпосылки для рецессии, и американский министр финансов Джанет Йеллен вполне обоснованно предупреждает о таких рисках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

U.S. Federal Reserve Джанет Йеллен

«За последнее десятилетие уровень госдолга США вырос с 13 до 31 трлн долларов. По прогнозам, в 2022 году весь ВВП этой страны составит 25 трлн. долларов. При этом рост ВВП отстает по своим темпам от роста государственного долга. Это обостряет проблему обслуживания долга и влияния избыточной денежной массы на цены. А это важные предпосылки движения к рецессии. Однако для ее начала необходим спусковой крючок. Пока мы его не видим», — сказал профессор.

При этом он подчеркнул, что в целом долговые обязательства западных государств становятся важным фактором, который будет определять ограничения государственных инвестиций и поддержки социальных программ, что усилит тенденцию расслоения общества и рост бедности.

«Кроме того, это и фактор роста инфляции. Таким образом, есть все предпосылки для рецессии и в глобальной экономике», — пояснил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава минфина США Джанет Йеллен предсказала рецессию в американской экономике в 2023 году.