Москва, 12 декабря, 2022, 14:42 — ИА Регнум. К президенту России Владимиру Путину не обращался в связи с обострением ситуации в Косово его сербский коллега Александр Вучич. Об этом 12 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, таких обращений не было», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за то, чтобы права проживающих в Косово сербов были «абсолютно обеспечены», выступает Россия.