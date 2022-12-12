Москва, 12 декабря, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Россия не получила никакого официального приглашения от США на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом 12 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он отреагировал на сообщения в американских СМИ, что высокопоставленный чиновник США Мэттью Мюррей заявил, будто Вашингтон направит соответствующее приглашение в Москву.

«Пока, кроме сообщений, ничего нет, — сказал официальный представитель Кремля. — В нынешних условиях нужно ориентироваться прежде всего на официальные источники».

Напомним, Россия входит в АТЭС. В ноябре прошёл саммит АТЭС в Таиланде. Президент РФ Владимир Путин не был на нём, российскую делегацию возглавил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов. Следующий саммит должен состояться в ноябре 2023 года в Сан-Франциско.