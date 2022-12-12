Москва, 12 декабря, 2022, 14:36 — ИА Регнум. За то, чтобы все права проживающих в Косово сербов были «абсолютно обеспечены», выступает Россия. Об этом 12 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены, чтобы выполнялись все обязательства, которые сторонами были на себя взяты, в соответствии со всеми документами, которые имеют к ситуации дело», — сказал он.

Также представитель Кремля уточнил, что для России в этой ситуации главным является то, чтобы интересы сербов были обеспечены и чтобы стороны конфликта предпринимали усилия мирного характера для его мирного урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация в Косове будет 12 декабря обсуждена министрами иностранных дел стран — участниц Евросоюза.