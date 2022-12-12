Песков: Россия выступает за обеспечение всех прав косовских сербов
Песков: Россия за то, чтобы все права косовских сербов были «абсолютно» обеспечены
Москва, 12 декабря, 2022, 14:36 — ИА Регнум. За то, чтобы все права проживающих в Косово сербов были «абсолютно обеспечены», выступает Россия. Об этом 12 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены, чтобы выполнялись все обязательства, которые сторонами были на себя взяты, в соответствии со всеми документами, которые имеют к ситуации дело», — сказал он.
Также представитель Кремля уточнил, что для России в этой ситуации главным является то, чтобы интересы сербов были обеспечены и чтобы стороны конфликта предпринимали усилия мирного характера для его мирного урегулирования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация в Косове будет 12 декабря обсуждена министрами иностранных дел стран — участниц Евросоюза.