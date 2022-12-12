Москва, 12 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Москве не оценили желания Ватикана стать местом проведения встречи по урегулированию ситуации на Украине. Об этом 12 декабря заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат, комментируя инициативу Святого престола, напомнила о высказывании папы Римского Франциска о якобы жестокости бурятов и чеченцев, участвующих в спецоперации.

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«Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил», ― написала Захарова в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Ватикан мог бы стать подходящей площадкой для организации встречи сторон для диалога по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что желание государства «заключается в том, чтобы предложить пространство, где стороны могут встретиться и начать диалог без предварительных условий».

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Напомним, в ноябре папа Римский заявил о том, что якобы чеченцы и буряты — самые жестокие представители России, от которых в ходе спецоперации якобы страдают боевики ВСУ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подобные высказывания нехристианскими и заявил, что высказывания папы Римского не способствует урегулированию ситуации и не придают авторитета Ватикану.

Сам же понтифик заявил, что это его высказывание неверно истолковали, эти слова являются лишь «фигурой речи».