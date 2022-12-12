Донецк, 12 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 в районах населенных пунктов Родинское и Павловка Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе брифинга 12 декабря сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Coert van Breda МИГ-29

По его словам, за последние сутки также были сбиты два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка. Также уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Голиково, Прощанка, Меловатка, Попасное Луганской Народной Республики, Терны Харьковской области и города Донецка, отметил он.

Также, добавил Конашенков, в результате успешных действий Вооруженных сил России перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и два снаряда реактивной системы залпового огня M142 HIMARS в районе населенного пункта Юбилейное Херсонской области.

Ранее в ходе брифинга 12 декабря Игорь Конашенков сообщил об уничтожении 70 военных вооруженных сил Украины на купянском и краснолиманском направлениях.