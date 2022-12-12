Харьков, Украина, 12 декабря, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации российские военнослужащие уничтожили две единицы боевой техники ВСУ. Были поражены машины систем залпового огня «Смерч» и «Град», сообщила 12 декабря пресс-служба Минобороны РФ в ходе брифинга. Одна из машин была уничтожена в Харьковской области, другая — в ДНР.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

«В ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области поражена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Смерч». В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражена боевая машина системы залпового огня «Град»,— говорится в сообщении МО РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что 10 декабря российские военнослужащие уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 в Донецкой Народной Республике.