Вена, 12 декабря, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Европейский союз не хочет отказываться от переговоров, направленных на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом 12 декабря заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

По словам политика, Евросоюз всегда играл роль связующего звена, поддерживающего переговоры по ядерной сделке, и ЕС не хочет закрывать эту дверь.

«Европейский союз намерен восстановить ядерную сделку, если появится такая возможность, и предотвратить гонку ядерных вооружений в регионе Персидского залива. Складывается впечатление, что Иран закрыл окно возможностей для переговоров. Думаю, что поезд почти ушел», — заявил глава МИД Австрии.

Напомним, в 2015 году был подписан Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе с Ираном для преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Ирана. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году принял решение о выходе из всеобъемлющего плана действий. Действующий президент США Джо Байден готов вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном.