Москва, 12 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Российские военнослужащие продолжают наступать под Донецком. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что в данном районе рота мотопехотной бригады ВСУ пыталась провести контратаку в направлении Песок в ДНР. Наступление было отбито.

«Потери украинской стороны составили до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа», — говорится в сообщении.

Также сообщается об уничтожении сил противника на других направлениях.