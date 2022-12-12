Москва, 12 декабря, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Российские военные за сутки уничтожили до 70 киевских боевиков на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом 12 декабря сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На купянском и краснолиманском направлениях в результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны добавил, что также российские военные уничтожили за это время три боевые бронированные машины и пять автомобилей бандеровцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер командования воздушных сил киевских боевиков Юрий Игнат признал, что системы ПВО Украины не способны уничтожать баллистические ракеты.