Гуляйполе, Запорожская область, 12 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Склад боеприпасов ВСУ уничтожен ВС РФ в районе населённого пункта Гуляйполе (Запорожская область) в ходе спецоперации, сообщил 12 декабря журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Министерство обороны России Уничтожение складов с боеприпасами и военной техникой ВСУ

Представитель Минобороны уточнил, что уничтожению подвергся склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Кроме того, российские военные нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях в 156 районах: поражены военная техника и боевики.