Ватикан заявил о готовности стать местом для переговоров по Украине
Ватикан видит себя подходящим местом для диалога по Украине
Ватикан, 12 декабря, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Ватикан мог бы стать подходящим местом для организации встречи сторон для диалога по урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение высказал государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
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«Мы готовы, Ватикан мог бы стать подходящей площадкой для этого», ― подчеркнул в беседе с ТАСС Паролин.
Он отметил, что желание государства «заключается в том, чтобы предложить пространство, где стороны могут встретиться и начать диалог без предварительных условий».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Галлахер заявил, что Святой престол и папа Римский всегда были готовы помочь в урегулировании конфликта, «однако до сих пор не получили конкретного ответа».