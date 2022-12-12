Ватикан, 12 декабря, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Ватикан мог бы стать подходящим местом для организации встречи сторон для диалога по урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение высказал государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

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«Мы готовы, Ватикан мог бы стать подходящей площадкой для этого», ― подчеркнул в беседе с ТАСС Паролин.

Он отметил, что желание государства «заключается в том, чтобы предложить пространство, где стороны могут встретиться и начать диалог без предварительных условий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Галлахер заявил, что Святой престол и папа Римский всегда были готовы помочь в урегулировании конфликта, «однако до сих пор не получили конкретного ответа».