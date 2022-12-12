Минск, 12 декабря, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Государственным служащим Белоруссии нужно исключить из своей работы «волокиту и бюрократизм». Об этом 12 декабря заявил на совещании в Минске президент страны Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Пока не рубанёт президент топором кому-то по голове или голову не снесёт, решения вопроса нет», — сказал глава республики.

Лукашенко призвал чиновников самостоятельно контролировать исполнение решений и не ждать, пока об этом снимут сюжет журналисты и вмешается президент. Он потребовал дисциплины и неукоснительного исполнения указаний руководства.

Ранее белорусский лидер отчитал членов правительства за то, что те долго не могут запустить предприятия в республике, которые остановились из-за ухода из страны иностранных собственников.