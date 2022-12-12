Москва, 12 декабря, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В шесть московских районных судов поступили сообщения о минировании, и из-за этого в них был проведена эвакуация. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Megalesius Эвакуация

«В Измайловский, Солнцевский, Хорошевский, Басманный, Перовский, Чертановский районные суды Москвы поступили сообщения о минировании. В целях обеспечения безопасности сотрудники и посетители учреждений были эвакуированы», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Кроме того, указывается, что в данный момент в зданиях указанных судов идёт проверка сообщений о возможных взрывах, для чего туда прибыли сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря стало известно, что в Москве прошла эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра «Речной».