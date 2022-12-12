Москва, 12 декабря, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Российские производители могут поставлять корма для животных в Иорданию. Такая договорённость была достигнута в результате совместной работы Россельхознадзора и компетентного органа Иорданского Хашимитского Королевства. Об этом 12 декабря сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иордания

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В ведомстве отметили, что согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт из России в Иорданию кормов для продуктивных и непродуктивных животных. При этом, указали в Россельхознадзоре, для начала экспорта российским производителям необходимо получить импортную лицензию в минсельхозе Иордании, в противном случае партия будет задержана таможенной службой королевства.

Уточняется, что возможны отгрузки кормов и кормовых добавок животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, кормовых добавок, а также готовых кормов, прошедших термическую обработку, для кошек и собак, кормов и кормовых добавок, полученных путём химического и микробиологического синтеза.

«Предприятия, заинтересованные в поставках данной продукции на территорию арабского государства, должны пройти обследование на соответствие иорданским требованиям и быть включенными в реестр экспортеров ФГИС «ВетИС» ― «Цербер» по стране Иордания», ― говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз в Россию животных и животноводческой продукции из Иордании. Такое решение было принято в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по ящуру в этой стране.