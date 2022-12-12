Афины , 12 декабря, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Власти Греции заморозили активы вице-председателя Европарламента Евы Кайли, которую подозревают в коррупции, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

В Управлении по борьбе с отмыванием денег заявили, что аресту также подлежат активы родственников Евы Кайли. Это касается счетов, компаний и прочих финансовых активов.

Ранее власти Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе по расследованию подозрений в коррупции в Европейском парламенте. Это связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Задержана заместитель председателя Европарламента Ева Кайли и её партнер. По месту жительства Евы Кайли проведен обыск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместителя руководителя Европарламента Еву Кайли освободили от всех задач, полномочий и компетенций.