Москва, 12 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз не смог согласовать девятый пакет санкций, но после того, как США надавят на Брюссель, тот сделает всё, что от него потребуют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Наверное, обсуждение девятого пакета забуксует, но я полагаю, что американцы надавят, и европейцы сделают все, что от них потребуют в Белом доме, — сказал Делягин. — Но самое главное не в этом. Неважно, будет ли введен в действие девятый пакет или нет. Самые главные санкции против нас введены Банком России и Минфином РФ. Это самые разрушительные санкции, которые блокируют развитие. Речь идет о блокировании развития, запретительно дорогом кредите, системе резервов, которая запрещает кредитовать реальный сектор, если у того нет железобетонной административной поддержки, всемерном поощрении финансовых спекуляций, а также вывоза капитала. В этом вся политика Банка России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что девятый пакет антироссийских санкций пока странами ЕС не согласован.