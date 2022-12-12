Брюссель, 12 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Пресс-служба главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля исправила его слова о санкциях против Ирана за «поддержку Украины». Сам глава свою оговорку не поправил, за него это сделала его пресс-служба, добавив пояснение к его высказыванию в скобках внутри фразы с допущенной ошибкой.

European Parliament Жозеп Боррель

Так, в новой редакции слова Борреля звучат следующим образом: «Я говорил… о санкциях ЕС, которые будут введены против Ирана в связи с гуманитарными причинами, а также из-за иранской поддержки (агрессии России против) Украины».

Напомним, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о планах ввести санкции против Ирана «за поддержку Украины». При этом он имел в виду поддержку иранскими властями России.

Оговорку главы дипломатии ЕС Борреля прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что «такие люди руководят Евросоюзом».