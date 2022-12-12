Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта в ночном клубе на Невском проспекте, участником которого стал кикбоксёр Игорь Мамонтов. Он применил свои бойцовские навыки в отношении барменши, нанеся ей телесные повреждения, в том числе на лице.

Гнев (Фрагмент картины Драка крестьян при игре в карты 1635)

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ранее судимый 31-летний мужчина был задержан 11 декабря полицией Центрального района в ночном клубе в доме 88 по Невскому проспекту.

«У задержанного произошел конфликт с сотрудниками заведения, в ходе которого мужчина угрожал травматическим пистолетом и применил физическую силу. В результате травмы получила сотрудница заведения. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой», — рассказали в пресс-службе Главка МВД.

У задержанного изъяли травматический пистолет. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Меру пресечения дебоширу изберёт суд.

По данным канала «Mash на Мойке», кикбоксер в 2018 году уже был фигурантом уголовного дела о причинении вреда здоровью средней тяжести — за драку с отдыхающими пансионата в подмосковном Серпухове.