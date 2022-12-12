Киев, 12 декабря, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Баллистические ракеты системы ПВО Украины уничтожать не способны, заявил 12 декабря спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает «Политика страны».

Mil.ru Пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Он отметил, что ни «Искандеры», ни ракеты С-300, ни иранские баллистические ракеты имеющиеся у ВСУ системы ПВО сбивать не могут, так что наиболее эффективный метод уничтожения — это на старте.

Он выразил надежду на то, что партнёры Киева будут помогать ему в военном отношении. Якобы у высшего военно-политического руководства Украины есть планы на этот счёт.