Чебоксары, 12 декабря, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Мощные снегопады, обрушившиеся на Чувашию 9 декабря, сменились оттепелью и ледяным дождём. По данным республиканских властей, отключения электроэнергии произошли в 90 населенных пунктах 13 муниципалитетов с населением более 26 тысяч человек и ситуация продолжает оставаться напряжённой. Для восстановления подачи электроэнергии привлечены силы и средства МЧС России и энергетиков из соседних регионов — Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей. В Чебоксарах городские власти справляются с последствиями снегопада собственными силами, и справляются успешно. Благодаря выходным чебоксарцы наблюдали за непогодой и работой городских служб жизнеобеспечения из освещённых окон своих тёплых квартир, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru В Чебоксарах городские власти справляются с последствиями снегопада собственными силами

«Отключений света и тепла в Чебоксарах не было, — подтвердили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Чебоксар. — Несмотря на тяжёлые погодные условия, на городских дорогах предотвращено образование наледи и накатов, не допущено заторов, массовых аварийных ситуаций, задержки работы экстренных служб, проблем с проездом к социально значимым объектам».

«Службы городского хозяйства, предприятия жизнеобеспечения столицы республики были переведены на усиленный режим работы — круглосуточно и без выходных», — сообщил глава администрации столицы Чувашии Денис Спирин.

На улично-дорожной сети Чебоксар продолжались непрерывные усиленные работы и в выходные дни — работало максимальное количество техники. Периодичность циклов работы подсыпально-подметальной техники также увеличена до максимума.

cap.ru В Чебоксарах городские власти справляются с последствиями снегопада собственными силами

Усиленные работы ведутся и на остановочных площадках, тротуарной части — организован дополнительный выход людей (сформированы дополнительные бригады дорожных рабочих): утром при выпадении осадков в виде ледяного дождя было организовано девять бригад на подсыпку остановочных площадок, тротуаров по всем районам города. В обязательном порядке продолжаются работы и в частном секторе (работает 18 единиц спецтехники). Комплексно вывозится снег.

11 декабря было задействовано в дневную смену 118 единиц спецтехники, 80 дорожных рабочих. За дневную смену на дороги города распределено 475 т реагентов. На ночную смену запланирован выход 71 единицы спецтехники. За трое суток с городских улиц вывезено 6611 кубометров (477 рейсов), или 1550 тонн снега. Чтобы не допустить образование наледи, распределено 3437 т смеси песка и соли, а также бионорда.

Сегодня, 12 декабря, все силы дорожников брошены на вывоз снега с дорог, а также предупреждение гололедицы на дорогах и тротуарах. К вечеру синоптики обещают похолодание до — 7 градусов. На предстоящее изменение погоды в ходе общегородской планерки обратил внимание руководителей служб городского хозяйства Денис Спирин и поручил в течение ближайших суток обеспечить очистку до асфальта дорог, тротуаров, остановочных площадок и подходов к ним.

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