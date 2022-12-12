Киев, 12 декабря, 2022, 14:03 — ИА Регнум. На данный момент в энергетической системе захваченной Киевом части Украины продолжает наблюдаться значительный дефицит мощности. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго» в своём телеграм-канале.

(сс) CWitte Без света

«​​По состоянию на утро 12 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что энергосистема на захваченной киевским режимом части Украины в течение последней недели трижды подверглась ударам и из-за полученных разрушений мощности тепловых электростанций не могут быть использованы полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военное положение в Курской области вводить не планируется.