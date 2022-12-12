Степанакерт, 12 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Группа жителей Азербайджана 12 декабря в рамках акции протеста перекрыла единственную дорогу между Арменией и Нагорным Карабахом Горис — Степанакерт. Об этом сообщает агентство «Азертадж».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным журналистов, на акции собрались активисты-экологи, которые требуют прекратить «незаконную» добычу природных ресурсов на территории Нагорного Карабаха, которую Баку считает частью Азербайджана.

Сообщается, что дальнейшему продвижению протестующих препятствуют российские миротворцы, которые выстроились перед собравшимися. Ранее в правительстве Арцаха сообщили, что трасса в Нагорный Карабах была перекрыта в 10:30 по местному времени (09:30 мкс). Там собралось около 100 протестующих.

Напомним, 11 декабря МИД Азербайджана направил России ноту протеста в связи с тем, что российские миротворцы не предоставляют доступ азербайджанским активистам к месторождениям в Нагорном Карабахе.