Луганск, 12 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. С августа на территории освобожденных районов Луганской Народной Республики (ЛНР) членами межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти (МРГ) были извлечены останки 500 погибших из-за обстрелов киевских боевиков мирных жителей. Об этом 12 декабря рассказала на брифинге советник врио главы региона руководитель МРГ Анна Сорока.

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«С августа были подняты останки: в городе Рубежное — 318, в Северодонецке — 149, в поселке Горском два человека были подняты, в Кременной были собраны и подняты останки 31 подопечного дома престарелых, который был сожжен украинской армией», — сказала она.

Также Сорока указала, что в ходе обследования тел погибших выяснилось, в 10% случаев причиной смерти стали пулевые ранения, в 5% случаев — переломы, полученные от воздействия взрывной волны, ещё в 5% случаев — травмы от воздействия высоких температур, при этом в 30% это была скоропостижная смерть.

При этом советник врио главы ЛНР подчеркнула, что 70% погибших — это люди с 1935 по 1957 год рождения, и добавила, что на данный момент 20% извлечённых останков остаются неопознанными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы ЛНР, руководитель МРГ Анна Сорока рассказала, что в ходе двух последних обменов с украинкой стороной республика смогла вернуть свыше 10 идентифицированных тел погибших бойцов своей Народной милиции.