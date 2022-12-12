Курск, 12 декабря, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Военного положения в Курской области вводить не планируют, сообщила 12 декабря журналистам пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина.

Телеграм-канал Романа Старовойта Повреждения в селе Воробжа Курской области

Комментируя сообщения в ТГ-каналах о том, что якобы глава региона Роман Старовойт обещал ввести в Курской области военное положение, Гурина назвала их «чушью», добавив: «Просим доверять только проверенным источникам информации и официальным телеграм-каналам».

Напомним, ранее Старовойт заявлял, что в регионе формируется добровольная народная дружина численностью шесть тысяч человек. Он упомянул, что теоретически «эта дружина могла бы быть костяком сил территориальной обороны в случае введения военного положения».