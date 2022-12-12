Москва, 12 декабря, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году Российский экспортный центр (РЭЦ) поддержал более 16 тыс. компаний и более $9,9 млрд экспорта. Об этом со ссылкой на заявление генерального директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной по итогам заседания Координационного совета по поддержке экспорта сообщает платформа РЭЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«Мы сохранили эффективность программ господдержки для экспортеров, оперативно донастроили механизмы, убрали условия, которые в текущих условиях были излишне обременительны для экспортеров. Например, убрали штрафы за недостижение показателей результативности и запустили упрощенные программы поддержки. А также разработали новые инструменты по поддержке импорта, поскольку в начале года были расширены полномочия Группы РЭЦ на поддержку импорта. Всё это позволило нам помогать компаниям в сложившейся ситуации», — подчеркнула Вероника Никишина.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подтвердил необходимость гармонизации различных мер поддержки бизнеса, а также усиление контроля за реализацией принятых решений при активном участии бизнеса.

«Мы как бизнес-объединение фиксируем тот факт, что востребованность инструментов Российского экспортного центра среди представителей делового сообщества кратно возросла. Эта ситуация может быть разрешена или масштабированием универсальных инструментов [поддержки экспорта], или внедрением новых механизмов, которые смогут удовлетворить возросшие потребности российского бизнеса», — отметил сопредседатель Координационного совета по поддержке экспорта, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Для компаний сегмента «Малое и среднее предпринимательство» (МСП) особенно важны инструменты поддержки экспортной деятельности, предоставляемые Российским экспортным центром, потому что это дает им дополнительный импульс для роста и развития, считает резидент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его словам, только работая сообща, от запросов со стороны бизнеса и до их воплощения в конкретные инструменты государственной поддержки мы сможем в кратчайшие сроки получить положительный эффект в развитии экспорта МСП.

Задача Координационного совета по поддержке экспорта — сформировать необходимые условия для экспортно-ориентированного бизнеса. Повестка КСПЭ затрагивает наиболее актуальные для всех сопредседателей вопросы, касающиеся экспортной деятельности, решение которых и последующее их продвижение на правительственный и межправительственный уровни являются основной целью работы Совета. Неоспоримый профессиональный опыт и соответствующие возможности бизнес-объединений помогут государству продвигать консолидированное экспортное мнение всего российского бизнес-сообщества. На рассмотрение совета вынесены такие темы, как мероприятия в рамках трансформации делового климата, трансформация продуктового предложения для экспортеров, создание новых аналитических сервисов, продвижение странового бренда, а также снятие барьеров, с которыми сталкиваются экспортеры при выходе на зарубежные рынки.

«Наша страна славится своей средней технологической продукцией с очень приличным соотношением цены и качества. Мы это проверили на примере наращивания индустриального экспорта в Иране. Сейчас в Иране идет бум отечественного индустриального экспорта.

Увеличение индустриального экспорта России — это облагораживание структуры экспорта, стимулирование доходов машиностроительных предприятий. Это шанс, который сегодня сдерживается существенными ограничениями в деятельности нашей промышленности», — подчеркнул заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из основным задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт» заключается в помощи промышленным предприятиям в осуществлении поставок их товаров на новые рынки сбыта и повышении конкурентоспособности российской продукции.

Среди перспективных отраслей промышленности — металлургия, фармацевтика, легкая промышленность, химическая отрасль и многое другое.