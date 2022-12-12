Вильнюс, 12 декабря, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Партию гуманитарной помощи — 4 тысячи спальных мешков, собранных по призыву литовского отделения Международного комитета Красного Креста в стране её жителями, отправят Киеву власти Литвы. Об этом 12 декабря рассказала журналистам представитель подразделения организации в республике Лука Лесаускайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Откликнувшись на просьбу украинских коллег, в выходные дни мы организовали акцию по сбору спальных мешков. Удалось собрать около 4 тыс. штук», — сказала она.

Также Лесаускайте уточнила, что указанная партия гуманитарной помощи будет направлена Киеву на нынешней неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Россия не закупает вооружение в Иране и не оказывает военно-техническую поддержку этой стране.