Париж, 12 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли мэра Парижа Анн Идальго, которая объяснила кризис на Украине борьбой за ископаемые ресурсы.

Jacques Paquier Анн Идальго

«Мэр умудряется претенциозным тоном произносить первоклассные глупости!» — удивился один из интернет-пользователей во Франции.

«Эти слова не имеют смысла», — написал другой читатель французской газеты.

Некоторые читатели сообщили, что действия США послужили началом конфликта между Россией и Украиной, обвинив мэра в Париже в том, что французский политик плохо разбирается в геополитике. Французские читатели также назвали «глупостью» слова мэра, поскольку Россия обладает крупнейшими запасами угля и газа в мире, и Москве не нужны украинские угольные шахты.

«Мадам Идальго сейчас занимается геополитикой? Лучше бы она позаботилась об уничтожении крыс в Париже, это как раз ее уровень», — заявил один из читателей французской газеты, отмечая более актуальные для граждан Парижа вопросы.

«Мышление этой дамы на удивление упрощенное», — прокомментировал заявление мэра Парижа пользователь под ником Dadou.

«Оказывается, Украина — это нефтяная скважина», — написал пользователь под ником Talleyrand.

Напомним, во время выступления на форуме Zero Carbon Forum в Париже мэр столицы Анн Идальго обосновала свое желание отказаться от ископаемого топлива тем, что с ним связаны все конфликты со времен Первой мировой войны. По её словам, ситуация на Украине мотивирована «присвоением ископаемого топлива».